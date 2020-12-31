10 أدباء ونقاد يكشفون عن أهم قراءاتهم فى عام 2020

حسين حمودة

أحمد القرملاوي

عماد العادلي

عادل أسعد الميري

طارق إمام

سلوى بكر

محسن يونس

حمدي النورج

نعيم صبري

انتشر فيروس كورونا بعد نهاية معرض الكتاب لعام 2019، مما تسبب في تعطيل كثير من الأشغال، الامر الذي نشط من حركة القراءة للاستفادة من الحظر الذي فرضته الدولة للحد من انتشار الوباء، وبالرغم من تعدد القراءات لكن يبقى هناك كتاب عالق بالذهن لأسباب كثيرة، "الدستور" توجهت لعدد من النقاد والادباء بالسؤال لمعرفة أهم كتاب قرأه خلال العام..قال الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربي:" أفضل ما قراته هذا العام رواية "غيوم فرنسية" لضحى عاصي، وتتناول عالمًا يتصل بفترة الحملة الفرنسية على مصر، وما أعقبها.وأضاف:" عالم هذه الرواية اشبه بساحة لتقاطعات بين شخصيات متنوعة ووقائع متداخلة، ونقلات مكانية واسعة، واعتماد لرؤى متعددة، وخلال هذه التقاطعات ترصد الرواية عالمًا رحبًا ممتدًا فيما بين مصر وأوروبا في مرحلة تاريخية حاسمة.وأكد:" الرواية تتأسس على طريق بحث طويل وتنجح في تجسيد وتخييل المعلومات التاريخية بشكل روائي حي ومتدفق، بحيث تضعنا أمام حقائق روائية لا تقل أهمية عن الحقائق التاريخية.قال أحمد القرملاوي:" أفضل ما قرأت رواية "بياصة الشوام" للروائي أحمد عبد اللطيف،مضيفا: تمتلئ بالتفاصيل المدهشة، الشخصيات الحية، كما أن الحكي والسرد مميزين.قال عماد العادلي:" الأفضل هي رواية الأفلام لإيرنان إيبيرا، صغيرة الحجم لكنها تحمل كثير من المعاني الإنسانية، بسيطة في لغتها، والحقيقة ظللت ابحث عن روايات أخرى له، فهو كاتب معاصر من أمريكا اللاتينية.هشام الخشنقال:" أفضل روايةهي "كريسماس في مكة" لأحمد خيري العمري، سلسة اللغة، بها بناء سردي متميز إضافة إلى موضوعات تناقش الهوية، وتناولها بطريقة مدهشة.قال:" أفضل الكتب التي قراتها هذا العام"كنت شابا في الثمانينيات لمحمود عبد الشكور.وأضاف:" الكتاب يؤرّخ لكل شيء، السينما والمسرح والنصوص الأدبية والأحداث الاجتماعية والسياسية ووقائع الأيّام وحياته الشخصية كطالب في كليّة الإعلام يقيم في المدينة الجامعية وبدايات دخوله الى الأوساط الثقافية لقاهرة وسط البلد في منتصف الثمانينات.قال:" أفضل كتاب قراته خلال العام هو "المتن المجهول" محمود درويش في مصر" لسيد محمود، والصادر عن منشورات المتوسط بميلانو.وتابع:" الكتاب يجمع بين دقة التحري الصحفي الذي يخلق ريبورتاجا وافيًا مكتملًا، أقرب للسيرة، يقارب الجانب "المصري" لو صح التعبير من محمود درويش. الكتاب أيضا مكتوب بلغة حيوية ممتعة، وعامر بالمعلومات غير المطروقة أو التقليدية، ويمثل رحلة حقيقية من البحث. والأجمل أن سيد محمود نفسه حاضر فيه ويكتب ذاته وأفكاره عبر موضوعه وكأن الكتاب نفسه يمثل شريحة من سيرته الذاتية. أعتقد أنه كتاب شديد الأهمية، يعيد اكتشاف جانب مهم من شخصية درويش وهو أفضل ما قرأت في 2020.قالت الروائية الكبيرة: أفضل كتاب قراته في 2020 رواية "الهرطوقي" تأليف الإسباني ميجيل دي ليبس ونشرت عن دار التنوير.وتابعت:" الرواية هي نموذج للفن الروائي والحرفة الروائية العالية جدا بالإضافة الى ان مضمونها هو مضمون يتناول حقبة تاريخية في أوائل الربع القرن الـ16 متعلقة بالتطورات الدينية والاجتماعية والاقتصادية في اوروبا من خلال تطور الشخيصة المحورية في الرواية، وانا اعتبر انها هي رواية متميزة جدا ومن ام قراءاتي الأدبية لعام 2020.قال الروائي الكبير محسن يونس إن أفضل قراءاته لعام 2020 هو كتاب"بحثًا عن السعادة" تأليف الباحث الروسي ألكسندر أجناتنكو.وأضاف:" الكتاب عندي من سنوات، وقراته هذا العام، وهو يبحث فى الأفكار الاجتماعية والسياسية في الفلسفة العربية والإسلامية، ومع موضوعه الشائك إلا أنه أهدى لى فكرة رواية.وأكد يونس:" من العبارات التي علقت بذهني خلال القراءة لهذا الكتاب "سنبغى إذا لم يكن ما نريد أن نريد ما يكون ".قال الدكتور حمدي النورج أستاذ النقد الادبي أن أهم كتاب قراته هو "دقائق الحقائق" للدكتور صلاح الدين التيجاني، يهتم بقضايا الخوف والموت والحياة ورؤية العالم بمنظور مختلف وينشئ لإنسان صافي النظرة عالمي التفكير، ويقع بين الفلسفة والتصوف.أحد الكتب المهمة التي أقراها الآن وبتأن شديد هو انهيار وسقوط الإمبراطورية الرومانية، تأليف ادوارد جيبون.وأضاف:" الكتاب هام جدا لأنه يبين كيف كانت الإمبراطورية الرومانية وتاريخها وصعودها لأعلى القمم ثم انحدارها وسقوطها والأسباب التي أدت إلى ذلك.