تشديد التدابير الاحترازية ضد كورونا أثناء جلسة «سيدة المحكمة»

فرضت قوات حرس محكمة مصر الجديدة تشديدات أمنية حول المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمة سيدة المحكمة في اتهامها بالتعدي علي رئيس حرس المحكمة، كما شددت قوات الأمن على التدابير الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد، وقررت المحكمة نظر الجلسة داخل غرفة المداولة.و كانت محكمة جنح النزهة، قد قررت إحالة المستشارة نهي الامام المعروفة إعلاميا بـ "سيدة المحكمة" لاتهامها بالتعدي على رئيس حرس محكمة مصر الجديدة إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان مدى سلامة قواها العقلية مع سداد أمانة قدرها ألف جنيه.وكان النائب العام قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر ماليكانت تحقيقات "النيابة العامة" انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، وأوقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا.