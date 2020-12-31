رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 1500 إصابة بفيروس كورونا في جورجيا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:21 م
كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا
ا ش ا
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الخميس، تسجيل 1527 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 227 ألفًا و420 حالة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)، اليوم على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 211 ألفًا و727 شخصًا، فور تسجيل 1282 حالة تعافي جديدة منذ أمس الأربعاء.

كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2505 أشخاص عقب تسجيل 24 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مُضيفة أنه تم إجراء 13030 مسحة، أمس، للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

سلالة كورونا الجديدة تضرب الصين

الونش يبدي موافقة مبدئية على عرض أهلي جدة للرحيل عن الزمالك (خاص)

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

الأكثر قراءة

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

«زخة شهب» و«بدر الذئب».. 2021 يبدأ بـ10 ظواهر فلكية في يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

الأعلى للآثار: مصر عرفت الاحتفالات بالعام الجديد قبل آلاف السنين

دار النخبة تطرح كتاب «30 عامًا من الأمراض الوراثية»

عبد الدايم: «الثقافة بين إيديك» سبّاقة فى استثمار الوسائل التكنولوجية

ثقافة المنيا في أزمة.. خلافات بين المسئولين أحالتهم لشرطة بني مزار