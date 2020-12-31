أكثر من 1500 إصابة بفيروس كورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الخميس، تسجيل 1527 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 227 ألفًا و420 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة (جورجيا توداي)، اليوم على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 211 ألفًا و727 شخصًا، فور تسجيل 1282 حالة تعافي جديدة منذ أمس الأربعاء.كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2505 أشخاص عقب تسجيل 24 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مُضيفة أنه تم إجراء 13030 مسحة، أمس، للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا".