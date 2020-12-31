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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني يشيد بالتكليفات الرئاسية بتبطين الترع وترشيد الرى

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:20 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب بالقضايا المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمتابعة مشروعات الري على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلًا عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعي والصرف الصحي.

وطالب "حنفي" فى بيان أصدره اليوم، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى الخاصة بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملًا مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مشيدًا بتكليفات الرئيس للحكومة بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة مع توعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها في توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.

وقال النائب سيد حنفى طه، إن تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية المهمة سيحقق مجموعة مهمة من الأهداف فى مقدمتها توفير كميات كبيرة من المياه التى كانت مهدرة بسبب عدم ترشيد مياه الرى وعدم تبطين الترع والمصارف ومعالجة مشكلات مياه الصرف الصناعى والزراعى إضافة الى تحسين جودة ونوعية المياه وضمان وصولها إلى كافة الأراضي الزراعية من خلال شبكة الترع والمصارف بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب لتلبية احتياجات المزارعين.

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