«الكهرباء»: استثمارات بـ1.6 مليار جنيه في سيناء حتى 2020

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في مجال تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء، قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 2206622 ك.ف، بقيمة قدرها ما يعادل 396.52 مليون جنيه مصري.وأوضحت "الكهرباء"، في تقرير حول أبرز ما تم تنفيذه في القطاع خلال عام 2020، أنه تم توقيع عقد إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 6622 ك.ف سعة (4×40 م.ف.أ) بقيمة قدرها ما يعادل (225 مليون جنيه مصري) وجارى الانتهاء أيضًا من إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع ربط محطة المساعيد جهد 220 ك.ف بمحطة الشيخ زويد من خلال كابلات أرضية جهد 66 ك.ف وبطول 43 كم وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى مليار جنيه مصري.وبذلك تكون إجمالي الاستثمارات للمرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء حوالي 1.640 مليار جنيه، يتم تمويلها من الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.