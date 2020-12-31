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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن جهود وزارة الهجرة لدعم المصريين العالقين بالخارج

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:19 م
حسين أبو جاد
حسين أبو جاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمن النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، الجهود الجبارة التى تقوم بها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لدعم ومساندة المصريين العالقين بالخارج، مؤكدًا أن تجربة مصر فى مواجهة هذه الازمة خلال الموجهة الأولى من فيروس كورونا كانت ناجحة وتدرس عالميا بعد نجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل ما يتعلق بهذا الملف.

وقال "أبو جاد" فى بيان أصدره اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان أول قائد على مستوى العالم يعطى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف لإنقاذ جميع المصريين العالقين بالخارج معلنًا اتفاقه التام مع السفيرة نبيلة مكرم فى توجيه الشكر للمصرفى الكبير محمد الأتربي رئيس الاتحاد العام للبنوك ورئيس مجلس إدارة "بنك مصر" لسرعة استجابته وتكليفه لفرع البنك في الإمارات وبدعم من رجال الأعمال لتحمل إقامة وتوفير وجبات يومية لنحو 300 مصري من العالقين هناك في طريقهم للكويت لتتحقق المقولة الشهيرة للسفيرة نبيلة مكرم بأن المصريين سند لبعض في أي أزمة وهذا طابع أصيل لنا، سواء في الداخل أو الخارج.

كما أشاد النائب حسين أبو جاد بالدور الكبير الذى يقوم به أبطال كتيبة منظومة غرفة العمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين على مدار الـ 24 ساعة والتي تم تفعيلها فور إعلان عدد من الدول من بينها دولة الكويت إغلاق حدودها ونجحت في التواصل مع شكاوى المواطنين بالخارج مع استمرار الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين.

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