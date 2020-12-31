«عربية البرلمان» تدين استهداف مطار عدن في اليمن

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، استهداف مطار عدن بالجمهورية اليمنية الشقيقة أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.ووصف وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في بيان له أصدره،اليوم، هذا الحادث بالعمل الإرهابي الإجرامي الخسيس مطالبًا من المجتمع الدولى بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ جميع الإجراءات لمساندة ودعم اليمن في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة حتى تستعيد دولة اليمن الأمن والاستقرار وتحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه، معربًا عن ثقته التامة فى أن مِثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدمًا في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِساموناشد " أباظة" الشعب اليمن الشقيق والقوى السياسية الشرعية مساندة ودعم الحكومة اليمنية الجديدة من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا لاتفاق الرياض والمرجعيات المُتفق عليها، متوجها بالدعاء الى الله عز وجل ان يتغمد شهداء هذا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.