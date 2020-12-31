إصابة 16 صيدليا بكورونا في القليوبية

أعلن الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن 16 صيدليا أصيبوا حتي الآن بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية للفيروس، منوها أن المصابون يخضعون جميعهم للعزل المنزلي، جميعهم تبع القطاع الخاص وليسوا بالمستشفيات.وأضاف ثابت فى تصريحات صحفية، أن الصيادلة هم خط دفاع أول لمواجهة فيروس كورونا، حيث إن أي مريض يشعر بأي أعراض تعب يذهب الأول إلى أقرب صيدلية له، ليأخذ المشورة الطبية.وأوضح نقيب صيادلة القليوبية أن هناك لجنة مشكلة دار النقابة لإدارة الأزمات تتابع الحالات المصابة من الصيادلة على مدار الساعةو حالاتهم الصحية أو احتياجهم للأكسجين في حالة نقصه؛ ليتم توافر ما يطلبونه على الفور.