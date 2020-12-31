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سياسي

برلماني: طيراننا نجح في مواجهة التداعيات السلبية لكورونا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:40 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قطاع الطيران المصري نجح بكل كفاءة واحترافية في مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك شهادة جميع سياح العالم الذين زاروا مصر خلال الفترات الماضية عندما روجوا للسياحة المصرية عالميًا، وأكدوا نجاح مصر في اتخاذ جميع الاحتياطيات داخل مختلف المطارات لمواجهة فيروس كورونا.

وثمن حساسين، في بيان، تكليفات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، برفع سقف التدابير الاحترازية وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات السفر والوصول والمرافق العامة بالمطارات المصرية وتوفير جميع المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة داخل كل المطارات بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي المطارات المصرية.

كما أشاد الدكتور سعيد حساسين بتأكيد الطيار محمد منار عنبة بأن جميع المطارات المصرية تلتزم بتطبيق كل المعايير العالمية الصادرة عن منظمه الطيران المدني الدولي (إيكاو) فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على دعم الدولة المصرية الدائم لقطاع الطيران لمواجهة آثار الفيروس وتداعياته على هذا القطاع الحيوى الذى يعد أحد القطاعات الهامة المساهمة في النمو الاقتصادي المصري.

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