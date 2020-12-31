233 إصابة جديدة بكورونا في مالي

أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 233 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 7029 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة المالية- أن إجمالي حالات التعافي وصلت إلى 4548 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس بلغ 269 حالة.