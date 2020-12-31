233 إصابة جديدة بكورونا في مالي
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:26 م
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أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 233 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 7029 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة المالية- أن إجمالي حالات التعافي وصلت إلى 4548 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس بلغ 269 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة المالية- أن إجمالي حالات التعافي وصلت إلى 4548 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس بلغ 269 حالة.