«القوى العاملة»: تعيين 2333 شابًا بالقليوبية خلال نوفمبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالقليوبية، 2333 شابًا، من بينهم 49 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 6368 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 211 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس، إنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 35 ألف جنيه، لـ17 عاملا، منها 9 منح مولود، و5 منح زواج، ومنحتني وفاة، بالإضافة للمساهمة في عمل عملية جراحية كبرى لعامل آخر، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19263 عاملًا.