رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 2333 شابًا بالقليوبية خلال نوفمبر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:17 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالقليوبية، 2333 شابًا، من بينهم 49 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 6368 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 211 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس، إنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 35 ألف جنيه، لـ17 عاملا، منها 9 منح مولود، و5 منح زواج، ومنحتني وفاة، بالإضافة للمساهمة في عمل عملية جراحية كبرى لعامل آخر، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19263 عاملًا.

موضوعات متعلقة

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

سلالة كورونا الجديدة تضرب الصين

إجبار طالب مصاب بـ«كورونا» على أداء الامتحان يُطيح بمدير مدرسة في الإسكندرية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

الأكثر قراءة

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

«زخة شهب» و«بدر الذئب».. 2021 يبدأ بـ10 ظواهر فلكية في يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

الأعلى للآثار: مصر عرفت الاحتفالات بالعام الجديد قبل آلاف السنين

دار النخبة تطرح كتاب «30 عامًا من الأمراض الوراثية»

عبد الدايم: «الثقافة بين إيديك» سبّاقة فى استثمار الوسائل التكنولوجية

ثقافة المنيا في أزمة.. خلافات بين المسئولين أحالتهم لشرطة بني مزار