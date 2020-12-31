محافظة القاهرة تواصل التحركات لتسهيل الخدمات للمواطن

واصل مسئولوا محافظة القاهرة عقد اجتماعات لبحث كل ما يتعلق بالمواطنين، والعمل على تيسير الخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتكليفات المحافظ اللواء خالد عبدالعال.وعقد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماع مع رؤساء الأحياء، ووجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة أعمال النظافة.وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية على رؤساء الاحياء، بالتيسير على المواطنين في تأدية الخدمات المقدمة لهم، والعمل على إنجاز العمل في أسرع وقت.وأكد على ضرورة تذليل كافة المعوقات لتوصيل الغاز الطبيعي لمحطات البنزين ضمن خطة الدولة في استخدام الغاز الطبيعي، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.