حصيلة إصابات كورونا في هولندا ترتفع لـ798 ألفًا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 798 ألفًا و592، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 11 ألفًا و417 حالة، وتعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 9389 شخصًا من المصابين.وأعلنت هولندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 44 أسبوعًا.