فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق

كوكب الشرق التي قال عنها العقاد:"في مصر خمسة لا تتكرر النيل والهرم وأبو الهول وأم كلثوم والعقاد"٬ التي تحل اليوم ذكري مولدها الــ 112، كتبت عنها نعمات أحمد فؤاد وعن طفولتها مما سمعته منها شخصيا وما صادفت فيها من حرمان٬ عمن تأثرت بهم وأخذت عنهم٬ وعن الأدب والموسيقي وعن أغانيها وكيف تختارها٬ وكيف تؤديها.وفي حديث لها مع صحيفة "لابورص اجيبسيان" نشر عام 1927 تحدثت فيه عن معلهما الأول الشيخ أبو العلا٬ وقالت: جلست في القاعة استمع أقوال الخطباء في الحفلة التي أحياها المعجبون بفن المرحوم الشيخ أبو العلا٬ انتهت الخطب وجلس آخر خطيب٬ ونهضت أم كلثوم فغنت قصيدة من تلحين الشيخ أبو العلا الذي يحتفل بذكراه.غنت بكل جوارحها وصوتها الرنان٬ الذي طالما سمعناه ينشر قصائد العرب الغرامية٬ الشجي الذي طالما سمعناه مطبوعا بحزن مختلف. ذهبت إليها فوجدتها تحت تأثير شديد٬ رأيت دمعة تتلألأ في عينيها السوداوين: إنك تتحسرين عليه كثيرا.. فأجابتني المطربة: وهي أشهر المطربات العربيات الآن وأصغرهن سنا: نعم كان الشيخ أبو العلا موسيقيا عظيما بل من أعظم الموسيقيين العرب٬ كان غزير العلم رقيق الشعور وقد أتم ما بدأ به الأولون وحافظ علي التقاليد الموسيقية العتيدة التي وضعها الأساتذة القدماء٬ وكان آخر تلك السلسلة المرحوم العبقري عبده الحامولي الذي احتل الشيخ أبو العلا مكانه٬ ثم أن الشيخ أبا العلا كان شهيد الموسيقي العربية.ــ هل تألم كثيرا وكيف؟ فتجيب أم كلثوم: كان في أيامه الأخيرة مريضا وقد أصيب بالشلل فتعذر عليه أن يغني وأن يلحن٬ وعندما كنت أذهب لزيارته كنت أشاهده وأنا مكتوفة الأيدي لا أستطيع شيئا أمام عذاب ذلك الرجل الذي أحب الغناء والموسيقي والطرب٬ والذي أوجد أنغاما ساحرة٬ لقد تأثرا كثيرا لكنه حاول بالرغم من ألمه أن يحيا من أجل جمال ألحانه٬ لن أنسي هذا كله وسأحفظ له جميل الذكري.وكانت أم كلثوم وشقيقها خالد وعازف الكمان سامي الشوا هم الوحيدون من أهل الفن الذين شيعوا الشيخ أبو العلا إلي مثواه الأخير.وفي صورة أخري من صور وفاء أم كلثوم قبل المطربة وإن لم تكن الوحيدة في حياتها٬ ما نشرته روز اليوسف في عددها 215 لسنة 1932 عن حفل خيري 29 علي مسرح رمسيس٬ تبرعت بالغناء لمساعدة القانونجي عبد الحميد القضابي.