التحقيق في اختطاف طفلتين بعد تنفيذ حكم الرؤية بنادي بدر الاجتماعي

تباشر نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، التحقيق فى اختطاف طفلتين من أمام مركز بدر الاجتماعى بعد تنفيذ حكم الرؤية.وتكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر بحثها عن عدد من البلطجية، اختطفوا طفلتين داخل "توكتوك" تحت تهديد السلاح الأبيض بعد تنفيذ حكم الرؤية بنادى بدر الاجتماعي، ما أسفر عن إصابة جدتهم بجرح قطعي.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سيدة، تفيد فيه باختطاف طفلتيها تحت تهديد السلاح الأبيض بعد تنفيذ حكم الرؤية بنادى بدر الاجتماعي، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.