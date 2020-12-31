نائب محافظ القاهرة يتابع رفع كفاءة مزار شجرة مريم بالمطرية

أجرى إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، زيارة لمنطقة شجرة مريم بالمطرية لمتابعة أعمال رفع كفاءة المزار، الذي تقوم به وزارة الآثار مع متابعة رفع كفاءة العقارات المحيطة.و وجه نائب محافظ القاهرة خلال جولته، برصف شارع المطراوى بعد الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي الشهر القادم.ومن جانبه قال إبراهيم عوض، السكرتير المساعد لمحافظ القاهرة، ورئيس غرفتي إدارة الأزمات والمتابعة المركزية والمتحدث الإعلامي، أن نهاية شهر يناير المقبل موعد الانتهاء من اعمال مسار شجرة مريم بالكامل.وأكد" عوض" في تصريحات لـ "للدستور" أن محافظة القاهرة تواصل أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة، وفقا لأجندة عمل محافظة القاهرة للسياحة الدينية بمحافظة القاهرة