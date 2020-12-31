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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الكهرباء»: إنشاء 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة النقل خلال 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:09 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه جاري العمل حاليا على إنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل مناطق (مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والاسكندرية، والدلتا).

وأوضحت "الكهرباء"، أنه في هذا الإطار وقعت الوزارة عقدا لإنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يعادل حوالي 840 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

يهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية بإجمالي 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59.5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

كما يقوم المركز بتشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة لمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية ضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار ( الأردن، ليبيا، السودان).

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع أحدث أساليب التكنولوجيا، كما تعمل الوزارة على تنفيذ 5 مراكز تحكم توزيع ضمن 15 مركزا في المرحلة الأولى لمشروع إنشاء وتطوير47 مركزا للتحكم على أعلى مستوى في شبكات توزيع الكهرباء ضمن برنامج عمل الحكومة حتى عام 2022.

وفي هذا الإطار، وقعت الوزارة عقد إنشاء وتطوير مركز تحكم قطاع الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والذي يشمل مناطق (الحلمية، المطرية، المرج) وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة، بالإضافة الى استبدال 490 ألف عداد قائم بعدادات ذكية بنظام القراءة والتحكم عن بعد، ويتم تمويل المشروع من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 90 مليون دولار، بمدة تنفيذ تصل إلى 30 شهرًا.

ويأتي هذا المركز ضمن مشروع إنشاء 4 مراكز تحكم، بالإضافة إلى حوالي 965 ألف عداد ذكي في شركات توزيع كهرباء شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا، بتمويل بقيمة إجمالية 226 مليون دولار وهم مركزين تحكم في نطاق شركة الإسكندرية (غرب إسكندرية) بالإضافة إلى تحكم إشرافي وكذا حوالي 300 ألف عداد ذكي، ومركز تحكم في نطاق شركة شمال الدلتا (دمياط) بالإضافة إلى حوالي 175 ألف عداد ذكي.

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