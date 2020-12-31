أمريكا تطالب الصين بالإفراج عن طبيبة من الويغور

دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج عن طبيبة من المسلمين الويغور في الصين، يقول أقاربها إنه صدر عليها حكم بالسجن لمدة 20 عاما بسبب نشاط أفراد أسرتها في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.وقالت ابنة جولشان عباس، في إفادة نُظمت مع اللجنة التنفيذية للكونجرس الأمريكي بشأن الصين، إن الأسرة علمت مؤخرا أن الحكم صدر على والدتها في مارس من العام الماضي في اتهامات تتعلق بالإرهاب بعد اختفائها في سبتمبر أيلول 2018.وفي بكين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن السجن صدر بحكم جولشان عباس بسبب ارتكاب جرائم الانضمام إلى منظمة إرهابية، وتقديم المساعدة لأنشطة إرهابية وجمع حشد من الناس بهدف الإخلال بالنظام الاجتماعي.وقال المتحدث وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي، "نحث بعض السياسيين في الولايات المتحدة على احترام الحقائق والكف عن اختلاق الأكاذيب وتشويه سمعة الصين".ووصفت ابنتها زيبا مراد الاتهامات بأنها منافية للعقل، وقالت شقيقة جولشان، روشان عباس، إن سبب الاتهامات هو نشاطها هي وشقيقها ريشات عباس في الدفاع عن حقوق الويغور، وكلاهما يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.