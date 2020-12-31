«المونيتور» يشيد بالتحالف المصري- السوداني للقضاء على إرهاب الإخوان

سلط موقع "المونيتور"، في تقرير له، الضوء على تعاون مصر مع السودان للقضاء على الفكر التطرفي والجماعات التطرفية وعلى رأسها "الإخوان"، مشيدا بالدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين التي عقدت في مصر 20 ديسمبر الجارى، بحضور وزير الأوقاف السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، على رأس وفد سودانى رفيع المستوى.وقال التقرير، المعنون "السودان ينضم إلى الحملة المصرية لمناهضة الإخوان"، أنه منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، ومصر تسعى لتعزيز تعاونها مع السودان في مواجهة الإخوان وغيرها من الجماعات التي تنشر الفكر التطرفي، وذلك من خلال العديد من الخطوات الأمنية والدينية.وتابع إنه في هذا السياق، انطلقت في القاهرة دورة تدريبية مشتركة لأئمة مصر والسودان بهدف مجابهة الأفكار المتطرفة، في العشرين من ديسمبر.ونقل "المونيتور" عن وزير الأوقاف والشؤون الدينية السوداني نصر الدين مفرح على هامش الدورة، قوله "هدف البرنامج يتمثل في تدريب الأئمة على الترويج للسلام ومنع الحروب ومحاربة التطرف والعمل نحو ترسيخ مبدأ المواطنة".ولفت إلى أن "مفرح" كان قد شدد في تصريحاته الصحفية أن السبب في إقامة الدورة التدريبية في القاهرة يتمثل في وجود العديد من الروابط التاريخية والجيوغرافية المشتركة بين القاهرة والخرطوم، قائلا أن "ما يؤثر في أحدهما يؤثر على الآخر لا سيما فيما يتعلق بالخطاب الديني".وتابع مفرح: "الحكومة السودانية تمضي قدما في سياسة انفتاحية على العالم الخارجي، لا سيما وأن ممارسات الحركة الإسلامية السودانية الموالية لجماعة الإخوان تسببت في عزل دولتنا عن العديد من البلدان بل وإضافتها في قائمة رعاة الإرهاب".من جانبه، قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة: "تتضمن الدورة التدريبية سبل الترويج للتسامح في الإسلام بعدما تمادت بعض الجماعات الدينية في الترويج للتطرف"، وواصل: "هذه الجماعات لا تؤمن بالوطن وتضع مصلحتها فوق أي شيء آخر"، مشددا على أن العلاقات بين مصر والسودان تتسم بالتماسك والانسجام، ومضيفا أن الوقت قد حان لحصد ثمار تعافي الروابط الثنائية القوية.وأوضح "المونيتور" أن الجهود السودانية في مواجهة الإخوان لا تقتصر على الجانب الديني فحسب لكنها امتدت إلى الناحية الأمنية، ففي 9 ديسمبر، أعلنت وزارة الداخلية السودانية تجريد 9000 أجنبي من الجنسية السودانية التي حصلوا عليها أثناء حقبة الرئيس المعزول عمر البشير بينهم أعضاء بجماعة الإخوان هاربين من مصر وبلدان أخرى.وفي ذات السياق، قال الصحفي السوداني التقي أحمد الميرغني رئيس تحرير صحيفة البعث السوداني لـ"المونيتور": "منذ عزل حكومة البشير الموالية للإخوان، بدأ السودان بشكل جاد في مواجهة الجماعة ومكافحة انتشارها من خلال تشكيل لجنة لإزالتهم من مؤسسات الدولة".وأشار الميرغني إلى أن "مصر تدعم السودان لمواجهة محاولات الإخوان لتدمير الدولة، لا سيما بالنظر إلى أن الشعبين المصري والسوداني قد نجحا في قلب حكم الجماعة الإرهابية".وأضاف: "السودان لجأ إلى مصر لغرض تدريب أئمة السودان على التعامل مع بقايا الأفكار المتطرفة التي ينشرها أعضاء الإخوان، والشعب السوداني يحترم الأئمة المصريين لأن القاهرة تستضيف الأزهر، منارة الإسلام، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة " مستويات أكبر من التعاون بين كلا البلدين".