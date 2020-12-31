رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بينهم شقيقان و4 جثث متفحمة.. أسماء ضحايا اشتعال سيارتين بأسوان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:07 م
ضحايا اشتعال سيارتين
ضحايا اشتعال سيارتين بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
حصلت الـ"الدستور" على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين واشتعالهما في طريق وادي العلاقي بأسوان، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصا.

وأسماء المتوفيين هم "أحمد. ط. م"، يبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بنجع ونس مركز دراو، "محمد. ع. س" 22 عامًا، وشقيقيين "جمعه. ع. س" 28 عامًا، و"صالح. ع. س"، 36 عامًا، من مركز دراو بأسوان.

شملت قئمة الضحايا أيضا "محمد. ع. ع" 20 عامًا، "حسين.ع.م"، 22 عامًا، "منصور. ع. ح"، يبلغ من العمر 20 عامًا، و"حسين. م. ح"، 22عامًا، جميعم مقيمون بنجع ونس مركز دراو.

بالإضافة إلى وجود أربع جثث، مجهولي الهوية، بسبب تفحم الجثث.

موضوعات متعلقة

أول صور لتصادم 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

سلالة كورونا الجديدة تضرب الصين

إجبار طالب مصاب بـ«كورونا» على أداء الامتحان يُطيح بمدير مدرسة في الإسكندرية

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

الأكثر قراءة

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

«زخة شهب» و«بدر الذئب».. 2021 يبدأ بـ10 ظواهر فلكية في يناير

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

الأعلى للآثار: مصر عرفت الاحتفالات بالعام الجديد قبل آلاف السنين

دار النخبة تطرح كتاب «30 عامًا من الأمراض الوراثية»

عبد الدايم: «الثقافة بين إيديك» سبّاقة فى استثمار الوسائل التكنولوجية

ثقافة المنيا في أزمة.. خلافات بين المسئولين أحالتهم لشرطة بني مزار