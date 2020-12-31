بينهم شقيقان و4 جثث متفحمة.. أسماء ضحايا اشتعال سيارتين بأسوان

حصلت الـ"الدستور" على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين واشتعالهما في طريق وادي العلاقي بأسوان، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصا.وأسماء المتوفيين هم "أحمد. ط. م"، يبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بنجع ونس مركز دراو، "محمد. ع. س" 22 عامًا، وشقيقيين "جمعه. ع. س" 28 عامًا، و"صالح. ع. س"، 36 عامًا، من مركز دراو بأسوان.شملت قئمة الضحايا أيضا "محمد. ع. ع" 20 عامًا، "حسين.ع.م"، 22 عامًا، "منصور. ع. ح"، يبلغ من العمر 20 عامًا، و"حسين. م. ح"، 22عامًا، جميعم مقيمون بنجع ونس مركز دراو.بالإضافة إلى وجود أربع جثث، مجهولي الهوية، بسبب تفحم الجثث.