خطوات «الهجرة» خلال أزمة المصريين العالقين بالخارج إثر تفشي كورونا

أخذت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم، وذلك منذ أن منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بعودتها في عام 2015، إلا أن عام 2020 يحمل طابعًا خاصًا بسبب التحدي الكبير الذي يواجهه العالم في الوقت الراهن وهو تفشي فيروس كورونا.وهنا يرصد "الدستور" حصاد الهجرة خلال عام في ملف المصريون العالقون بدول العالم إثر أزمة كورونا، حيث عملت الوزارة منذ بروز أزمة العالقين بالخارج مع انتشار فيروس كورونا على عدد من الإجراءات التي بشأنها حماية مواطنينا بالخارج، وجاءت تلك الإجراءات على النحو التالي:-- تشكيل غرفة عمليات وإطلاق خط ساخن للتواصل مع المصريين بالخارج ممن تواجههم مشاكل في مغادرة البلاد والعودة إلى أعمالهم في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها عدد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.وفي هذا الشأن خصصت الوزارة بريد إلكتروني ورقمي تواصل عبر الواتس آب لتلقي الاستفسارات والشكاوى، وكذلك إعداد نموذج تسجيل عبر الإنترنت لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة.- تم العمل على التنسيق والتواصل مع مختلف الوزارات وبعثاتنا الدبلوماسية بالدول المعنية للتعاون في حل تلك المشكلات حيث تم بالفعل اتخاذ الإجراءات التالية:1- التواصل مع سفير الكويت بالقاهرة لتنسيق عودة المصريين من حاملي الإقامات:تم التواصل مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، بعد إجراء فحص PCR، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.2- تخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية:تم التواصل مع وزير الطيران المدني لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية (مصر للطيران) وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 9 مارس وحتى 24 مارس، بواقع ٣ رحلات يوميا بخط سير القاهرة - جدة – القاهرة، وأيضا رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة – القاهرة، وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض والدمام والقصيم وأبها.3 - التواصل وتنسيق الجهود نحو حل أزمة المصريين العالقين في مطار الأردن:تم التواصل مع السيد سفير الأردن بمصر، لمتابعة قضية نحو مائتين من المصريين العالقين بمطار الأردن، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل الأزمة بالتنسيق الجانب الأردني.4 - التواصل والتنسيق لإعادة ما يقرب من 3000 من المصريين عالقين بالسودان:حيث نجحت وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المصرية والسودانية وتعاون منظمات المجتمع المدني في عبور ونقل 1900 طالب ومواطن مصري ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان، بعد العديد من الاستغاثات التي وصلت لوزارة الهجرة بوجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا.5- التواصل والتنسيق لتيسير تغيير المصريين بالخارج موعد عودتهم لمصر قبل 19 مارس:تم التواصل مع وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري.تم التواصل مع وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري.6 - التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات:تم التواصل مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب ووزارة الطيران المدني المصرية، لتنسيق عودة 8 عاملين بشركة السويس للحاويات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ما ساعد في تنفيذ طلب عودتهم في أقل من 24 ساعة.7 - حل مشكلات الحالات الإنسانية:التواصل والتنسيق مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة.8- عودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس:نجحت وزارة الهجرة في التنسيق لعودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة، وذلك بالتنسيق مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس.9- التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم:وفيما يتعلق بالمعتمرين المصريين الذين انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة، تم التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة إلى وطنهم خلال المدة النظامية لموسم العمرة، من الآثار القانونية والالتزامات المالية المرتبة على تأخرهم أو انتهاء تأشيراتهم، شريطة التقدم إلى وزارة الحج والعمرة بطلب الإعفاء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني eservices.haj.gov.sa.10- تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن:التنسيق مع وزير الطيران المدني المصري محمد منار تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، وذلك بعد أن طالبت رموز الجاليات المصرية وممثلين العمل الأهلي تجميع الأعداد من كل الولايات، وذلك لرصدها وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدني التي ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى الوطن.11- تسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة:التنسيق مع السلطات البريطانية ووزير الطيران المدني المصري لتسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة تحديدًا من مطار "جاتويك"؛ لإعادة المصريين العالقين في المملكة المتحدة، وبالفعل تم تسيير طائرتين يوم 26 مارس الماضي.12- وزيرة الهجرة في بث مباشر للإجابة على كافة الاستفسارات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج:حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على التواصل مع أبناء مصر حول العالم، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.13 – إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "خلينا سند لبعض":إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "خلينا سند لبعض" بين أرجاء الجاليات المصرية في الخارج، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، عقب قرار وقف الطيران الاستثنائي وعودة المصريين بالخارج، ولاقت قبول كبير لدى ابناء الجاليات المصرية في الخارج.14- التواصل مع قداسة البابا تواضروس الثاني لمساعدة مصريين عالقين بسبب كورونا:في إطار رعاية ومتابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لكافة الجاليات المصرية بمختلف دول العالم فقد تواصلت وزيرة الهجرة، مع قداسة البابا تواضروس الثاني عقب تلقي استغاثات عدد من المصريين العالقين بدولة كينيا، لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين هناك نظرا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا، وبدوره، تواصل الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا مع المصريين العالقين ووفر لهم سبل الدعم إضافة إلى مساعدات مالية، وأرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة وحتى استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المصريين بالخارج مرة ثانية.15- التنسيق مع الجهات المعنية لعودة مصريين عالقين في مختلف الدول:قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعودة مصريين عالقين بعدد من الدول كما يلي:- ماليزيا ومالديف واندونيسيا "بالي"، عقب تواجدهم في رحلات سياحية وتم تعليق الطيران خلال تواجدهم بهذه الدول.- تشاد نيجيريا كينيا وذلك لتواجدهم في رحلات عمالة طارئة.-- أوكرانيا والتسيق لعودة عدد من الطلاب بعد وقف الدراسة بها.- السعودية عودة العالقين من المصريين المعتمرين أو من كان في زيارة.◄ وفي الموجة الثانية، تم تفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لتلقي مناشدات المصريين العالقين بالخارج.- استقبلت غرفة العمليات حتى الآن 2250 مناشدة من المصريين العالقين بعدد من الدول نتيجة لغلق الخطوط الجوية واستقبال الوافدين، خاصة السعودية والكويت.- تحمل نفقات إقامة 500 من المصريين العالقين بالإمارات لحين انتهاء الأزمة مع بداية الموجة الثانية:قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع بنك مصر، ومؤسسة "مصر الخير" وكذلك المستشار مينا زاهر رجل أعمال مصري بالإمارات، والنائب سعيد السادات، لتحمل نفقات إقامة ورعاية نحو 800 مصري عالق بالإمارات بسبب غلق مطار الكويت بعدما انتهت مده إقامتهم بالفنادق، لحين فتح المطار بتاريخ ١١٢٠٢١، حسب ما جاء في البيان الصادر عن دولة الكويت.◄ المصريون العائدون المتضررون من أزمة كوروناطرحت الوزارة مبادرة بعنوان "نورت بلدك" على الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، كما تم توزيع استمارات على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، لمعرفة المهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، لتوفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلاتتم توفير فرص عمل لـ 23 مصريًا الذين احتجزوا في ليبيا، كما وقعت السيدة وزيرة الهجرة والمهندس أشرف دوس، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والشركة، لتوفير فرص عمل وتشغيل للعمالة من المصريين العائدين من الخارج، من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها.