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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

مفتي أستراليا: ميلاد عيسى يوم مبارك.. وتهنئة الأخوة المسيحيين واجبة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:06 م
جريدة الدستور
كتب: عمرو رشدى
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قال الدكتور سليم علوان الحسيني، مفتي أستراليا، إن تهنئة الأخوة المسيحيين بأعيادهم واجب على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمودة "أهل الكتاب" وتهنئتهم في أعيادهم ومناسباتهم العامة كالأعياد وغير ذلك من المناسبات السعيدة التى تدخل الفرح والسرور عليهم وعلى الجميع.

وأوضح مفتي أستراليا، أن ميلاد الرسول عيسى بن مريم عليه السلام، كان يوما مباركا على البشرية كلها، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر هذه المناسبة السعيدة دون تقديم التهاني لأخوتنا في الأوطان والبلدان، ففي جميع العالم يوجد المسلمين والمسيحيين يعيشون جنبًا إلى جنب فى سلام ومحبة ووئام، ولذلك لايمكن أن نعكر صفو هذه المودة الموجودة بسبب قلة قليلة لا تعرف صحيح الدين.

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