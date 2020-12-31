«الكهرباء»: خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مجال كفاءة الطاقة شهد طفرة خلال العام 2020 من خلال إعداد خطة وطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية 2019-2022، وتم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء ضمن الأهداف الواردة باستراتيجية مصر 2035 التي تعتمد على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.وأوضحت "الكهرباء"، في تقرير خاص حول أبرز ما تم تنفيذه في القطاع خلال عام 2020، أنه في هذا الإطار قام القطاع بإحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة بما يساهم فى تقليل الفقد الكهربى ورفع كفاءة الطاقة الكهربية، وإستخدام نظام الدورات المركبة في محطات توليد الكهرباء مما يؤدى إلى توليد طاقة بدون استخدام وقود واستخدام وحدات توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة، والقيام بدراسات تقييم الأثر البيئي وتطبيق معايير حماية البيئة فى محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه وتلوث الهواء وخاصة التخلص من العوادم لمحطات التوليد.وفي مجال الطلب على الطاقة، قام القطاع بالتوسع في استخدام الإضاءة عالية الكفاءة في القطاع المنزلي والإنارة العامة والمباني الحكومية من خلال استبدال الكشافات التقليدية بأخرى عالية الكفاءة تعمل بنظام LED، وتم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مع تحديث معامل اختبارات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية.