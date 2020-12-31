نائب محافظ القاهرة يتابع تطهير مصرف البلبيسي بالمرج

واصل مسؤولو محافظة القاهرة إجراء الجولات الخاصة بتفقد مشروعات الصرف الصحي، وفقا لأجندة عمل محافظة القاهرة، وأجرى إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة لمتابعة لأعمال تطهير مصرف البلبيسي بمنطقة المرج.واشار نائب محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطهير تقوم به وزارة الري والموارد المائية، وأضاف في بيان له أنه سيتم إلغاء الرشاح البلبيسي فور الانتهاء من محطة الصرف الصحي بمؤسسة الزكاة.كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،قد شدد على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة مشروعات الصرف الصحي باعتبارها مشروعات هامة تمس مصلحة المواطن.