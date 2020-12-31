محافظ الشرقية: أكثر من 229 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، استقبلت 229 ألفًا و790 طلب تصالح، حتى أمس الأربعاء.أشار محافظة الشرقية، في تصريحات اليوم الخميس، إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى، وخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35% داخل المحافظة، جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير عليهم.