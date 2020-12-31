نيوزيلندا تودع «العام الأسوأ» وتستقبل 2021

استقبلت منذ قليل، نيوزيلندا، العام الجديد 2021، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية.كما استقبلت دولتا ساموا وكيريباتي، الواقعتان في المحيط الهادي، العام الجديد 2021، إلا أن الحدث تم باحتفالات دون المعتاد، بسبب جائحة كورونا، وكذلك ارتفاع مناسيب المياه من جراء التغير المناخي.وتكافح المنطقة التجارية في ساموا، والموجودة بالعاصمة أبيا، للتعافي من الفيضانات، وكذلك من تداعيات التراجع الهائل في الإيرادات بعدما أغلقت البلاد حدودها أمام السياح في معظم فترات عام 2020 بسبب جائحة كورونا.