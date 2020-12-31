تركيا تعتقل 81 صحفيًا خلال 2020

كشف الصحفي التركي والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، باريش ياركداش، عن أن النظام الحاكم في بلاده اعتقل 81 صحفيًا وقدّم 491 صحفيًا للمحاكمة خلال العام المنتهي، حكم على 36 منهم بالسجن 143 عامًا و6 أشهر، وفقًا لما نقلته جريدة «KRT».وكشف ياركداش عن وفاة 17 صحفيًا بسبب فيروس كورونا، من بين 500 حالة وفاة صحفية حول العالم.وأوضح ياركداش أن النظام التركي اعتقل 3 صحفيين، ومثل 34 صحفيًا أمام القضاة، وحكم على 3 منهم بالسجن 35 عامًا، وفقد 180 محررًا وظائفهم، إضافة إلى حظر موقع إخباري، وتغريم صحفي بـ10 آلاف ليرة وتغريم قناة تليفزيونية وإغلاق أخرى، وتعليق البرنامج 5 مرات، كذلك الحكم بمنع الإعلان في صحيفة لمدة 3 أيام.