المونيتور: تركيا تحرم مليون مدني من المياه في الحسكة

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي أن تركيا وفصائل المعارضة السورية المتحالفة بقيادة الجيش السوري الحر تعمدت حرمان أكثر من مليون مدني من المياه في الحسكة وريفها وبلدات تل تمر والحول وأبوراسين والقرى والتجمعات المجاورة، في منطقة تعاني بالفعل من الجفاف وندرة المياه.وتابع أنه في مطلع شهر ديسمبر، قطعوا المياه عن محطة علوك بريف رأس العين، وتعد هذه هي المرة السابعة عشرة التي تحرم فيها تركيا السكان المحليين من المياه منذ سيطرتها على رأس العين وتل أبيض في أكتوبر 2019 خلال عملية نبع السلام ضد المقاتلين الأكراد.ومحطة علوك هي المصدر الوحيد لمياه الشرب التي تزود مدينة الحسكة وريفها حيث يقطن نحو 1.2 مليون مدني بينهم آلاف النازحين من مختلف المناطق السورية يعيشون في المخيمات.كما تزود محطة علوك محطة كهرباء مبروكة التي توفر مياه الشرب لتل تمر وريفها.وفي ظل التوقف المتكرر لعمليات الضخ في محطة مياه علوك، تبحث الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد (المعروفة باسم روجافا) عن حلول بديلة من خلال التخطيط لتنفيذ مشاريع تزود المواطنين بالمياه.وتحدث جوزيف لحدو، رئيس لجنة الإدارة المحلية والبيئة في الحسكة، عن خطة الإدارة الذاتية لتنفيذ مشروع بقيمة 5 ملايين دولار لسحب المياه من نهر الخابور وتخزينها في بحيرة الهيم الاصطناعية قرب الحسكة.وأوضح لحدو أن "مشروع سحب المياه في الخابور سيلبي احتياجات المدينة من المياه، لكنه يحتاج إلى وقت ليكتمل".وقال خالد حامي، الرئيس المشارك لمديرية المياه التابعة للإدارة الذاتية في بلدة تل تمر ذات الأغلبية المسيحية: "بدأت الإدارة الذاتية في حل أزمة المياه في البلدة من خلال تزويدها بمياه الشرب من آبار قرية عين العبد بريف البلدة".وتابع: "نحن في طور تنفيذ مشروعين آخرين قيد التنفيذ لتأمين حاجة تل تمر لمياه الشرب. المشروع الأول هو حفر آبار المياه في قرية كلبيستان شرق تل تمر والمشروع الثاني حفر آبار في قرية الصالحية واستخراج المياه من بئر القريتين إلى تل تمر".وأكد الموقع أن المواطنين في الحسكة يحصلون على مياههم، غير النظيفة في الغالب، من خزانات المياه.