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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 143 ألف حالة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:19 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 213 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 166 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و47 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في قطر منذ بداية الجائحة 143834 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 10875 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1241406 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2167 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 245 حالة حتى الآن، فيما سجلت 122 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 141422 حالة.

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