نرمين يسر تكتب: قصة مربي حيوانات غريب الأطوار

تخلى عاشق الحيوانات عن الغرور البشري المتوارث منذ بدء الخلق عندما اعتبر الإنسان نفسه الكائن الأذكى والأكثر رقيا بين كائنات الأرض، حساس لدرجة التفاهم مع كائنات لا يفهم معظم البشر لغتها أو إشارتها، لكن أن تكون جو أكزوتك الذي يمتلك 180 نمرا مختلف السلالة فيجب أن نتوقف عند هذه الحكاية المثيرة ونشاهد حياة رجل يملك حديقة حيوانات كبيرة في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ويتحدى كل محبين الحيوانات بأن "الفارق بين حيواناتي وحيوانتكم هو أن حيواناتي لها أسنان يبلغ طولها 7.6 سم وتزن 180 كيلو جرام، من خلال الوثائقي إنتاج شبكة نتفليكس والذي حقق 34 مليون مشاهدة في أول أسبوع عرض في أمريكا.يدور الوثائقي عن قصة جنون وغموض مالك حديقة لتربية القطط الكبيرة بأنواعها مستعرضا رحلته من البداية والشهرة والنجاح حتى الإدانة والاعتقال مرورا بالفضائح الجنسية التي ارتكبها الرجل من خلال سبع حلقات تعد الأكثر نجاحا وشهرة على شبكة نتفليكس.جوزيف باساج رجل مضطرب أو freeky غريب الأطوار إذ يحمل اسم جو أكزوتيك أو جو الغريب، مالك حديقة القطط الذي تمت إدانته بالتخطيط لقتل خصمته كارول باكسون التي تدير مأوي للقطط الكبيرة في ولاية فلوريدا.أما عن بيانات الرجل كما هو معروف أن اسم ميلاده جوزيف شريبفوغل المولود في العام،1963 وفي عام 1989 اقتنى متجرا للحيوانات الاليفة بالاشتراك مع شقيقه جارولد وين الذي لقى مصرعه في حادث سيارة، ومن ثم استغل غريب الأطوار مبلغ تعويض الحادث لشراء مزرعة حولها لاحقا إلى حديقة حيوانات، وبدأ في تربية القطط الكبيرة من النمور والقطط المهجنة بين الاسود والنمور، مما استدعي غريمته باكسون ان تعلن الحرب عليه وتدبر المكائد للايقاع به، على اعتبار أنه يرتكب عدة انتهاكات في حقوق الحيوانات، وذلك لما عرف عنه انه يستخدم تقنيات التهجين والعبث بجينات الحيوانات لانتاج مسوخ شرسة تزيد من شهرة الحديقة، في حين يخطط جو للتخلص من غريمته عن طريق قاتل مأجور بعد ان يعبث بمذكراتها ويكتشف اختفاء زوجها في القضية التي اتهمت فيها باكسون في قتله وإلقاء جثته لقططها الشرسة من قبل ابنة الزوج.لم تكن كارول باكسون بريئة تماما وعاشقة للحيوانات فقط كما تظهر في بداية السلسلة وإنما يشعر المشاهدون بأنها تخفي أسرار وتتلاعب بالحقائق أحيانا، وذلك في طريقة تناولها ومنافستها لغريب الأطوار، ومن خلال ردود أفعالها على مقاطع الفيديو التي تدينها بقتل زوجها الأول.تبقى الإشارة إلى عدة نقاط فارقة في سيرة حياة الرجل، مما يبرر مثليته وعنفه، حيث اغُتصب طفلا في عمر الخامسة، وتعلق بالحيوانات الشرسة التي نجح في ترويضها وترشح لرئاسة الولايات المتحدة لأول مرة عام 2016، ثم لمرة ثانية في انتخابات أوكلاهوما عام 2018، وما زال يقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما في نفس الوقت الذي يتابع فيه الملايين قصة حياته فيستغل نجاح وشهرة السلسلة في طلب العفو عنه، ويرسل أمنياته بالحصول على تحقيق مطالبه عن طريق محاميه الذي يكتب رسائل موكله وينشرها على السوشيال ميديا والأوساط السياسية لنيل التعاطف والعفو.