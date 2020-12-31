رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

سارة خليف تكتب: عدوى الإيجابية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:56 م
جريدة الدستور
طباعة
أيام والقمر قد اكتمل بدرًا وينتهي عام 2020 الكبيس، مستقبلين عاما جديدا، فى ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، يسودها مناخ عام من الاكتئاب والخمول، مما جعل الكثير من الأمنيات والآمال تُعلق على حلول عام 2021، والتي يأتي في مقدمتها، انتهاء هذه المرحلة الصعبة وبزوغ فجر جديد، فالعالم يريد نسيان العام الجاري (2020) بما تخلله من مشاكل، لاسيما أبرزها المآسي التي نتجت جراء انتشار فيروس كورونا.

مما لا شك فيه، أن أغلبنا يتبادر إلى ذهنه أسئلة كثيرة لعل أبرزها: كيف نستطيع تجاوز تجربة جائحة كورونا المقلقة، بما سببته من ضغوط اجتماعية واقتصادية وصحية أثرت على الصحة النفسية؟، ورغم أن الموجة الثانية من كورونا أثارت الكثير من المخاوف، مع زيادة أعداد الإصابات والوفيات، وخصوصا أنها الأن فى خضم موسم الإنفلونزا الموسمية المتشابهة فى الأعراض، وموسم الشتاء الذي يصيب الكثيرين بالإكتئاب، بالإضافة إالى حلول عام جديد دون رؤية واضحة لنهاية حتمية لهذا الوباء اللعين، إلا إننا مطالبون بمجهود أكبر لتجنب المخاوف والقلق، ولكن تكمن إجابة هذا السؤال والانتصار الوحيد في "تعزيز المناعة"، الذي هو مفتاح اللغز.

فالقلق الزائد أو الاكتئاب كلاهما يؤثر على مستوى مناعة الجسم لدى الإنسان السليم، فالوهم كفيل بقتل الإنسان، وهناك العديد من التجارب الدالة على ذلك قديما، فعندما نضع فى عين الإعتبار أن الإنفلونزا الموسمية: هى أيضا فيروس متحور سنويًا يصيب الجهاز التنفسي، ينهى بحياة الكثيرين، نجد إننا عندما نصاب بها، مع علمنا بأنها فيروس مميت،نجد اننا نتعامل معها وكأنها غير موجودة دون خوف أو قلق، بل ويرفض عقلنا الباطن تماما إعتبارها فيروس مميت، فهى تصيبنا كل عام، ونعبرها بالأعراض الخفيفة دون حدوث شيء، لكن على الجانب الأخر إذا إقتنعنا أن الإنفلونزا الموسمية تؤدى للوفاة اقتناع تام، فستموت أضعاف الأعداد التى تموت سنويا نتيجة الخوف، الذي سيصيب الجهاز المناعى بالشلل التام للدفاع عن صاحبه.

فمن الطبيعي جدا أن يصاب أغلبنا بالقلق، بالإضافة إلى أن القلق الزائد وعدم كبح جماح الخوف، سيؤدي ذلك إلى الإكتئاب بالتبعية، لاسيما أن كلاهما يؤدي إلى الآخر، نظرا لأن كلاهما ينبعان نتيجة نفس الضعف البيولوجي، فهناك أشخاص لا يقومون سوى بمتابعة أرقام المصابين والوفيات والمتعافون أيضا من هذا الوباء اللعين، ولكن هناك أرقام طائلة لا يمكننا حصرها لأشخاص يعانون نفسيا من الحالة التى فرضها علينا هذا الوباء، ليصبحوا فى طور الإكتئاب نتيجة القلق الوبائي، بخلاف منصات التواصل الإجتماعي المحاطة بنا والتى هيمن عليها سرادق العزاء، وأقرباء وأصدقاء مصابون، ليصبح الشىء الإيجابي الوحيد، هى سلبية تحاليل كورونا لدى أي منا.

إن كان تعزيز المناعة هو مفتاح اللغز، فمضمون اللغز يكمن فى الدعم المعنوي لنا وللمحيطين بنا، ومحاولة خلق بدائل جديدة للتعايش بالمستجدات التى وردت علينا، وجميعنا أدرك أن الأيام التى كنا نظنها عادية ورتيبة كانت نعمة، إن التفاؤل والتشاؤم يؤثران بشكل مباشر على العديد من الجوانب الصحية، ولكي نستطيع أن تكون متفائلين، وجب علي كل شخص أن يوجه تفكيره وتركيزه نحو الإيجابيات، وهذا لا يعني محاولة تزييف الحقائق وتجاهل مواقف الحياة، فالمقصود بالتفكير الإيجابي أن نتعامل مع المواقف المزعجة بطريقة أكثر إيجابية وإنتاجية، معتقدين أن الأفضل سيحدث وليس الأسوأ، وأن نقوم بترتيب قائمة أولوياتنا سواء فيما يخص ترتيب الأشخاص أو الممارسات (العملية والصحية والإجتماعية وغيرها)، فالتفكير إيجابيا هو المعبر الأساسي لضغوط الحياة المتوالية.

وختاما... لم نعبر تجربة كورونا بعد، ولكن من المؤكد أن لكل شىء نهاية كما كانت له بداية، وسنتستقبل عاما جديدا ونحن أكثر خبرة بهذة التجربة، وستعبر كأي جائحة أصابت العالم من قبل، ويجب أن نتذكر أن الإنسان لم يخلق ليستسلم، فمرحبا بعام 2021 ونحن أكثر تفاؤلًا وإيجابية، آملين أن تصيبا جميعا عدوى الإيجابية لنصرف بها عدوى الوباء.

موضوعات متعلقة

مدبولى للوزراء: شكاوى من عدم تخفيض الموظفين بجهاتكم.. قللوا الأعداد

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

الكنائس تحتفل برأس السنة بإجراءات مشددة.. اليوم

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تقرر تأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق

الأعلى للآثار: مصر عرفت الاحتفالات بالعام الجديد قبل آلاف السنين