أحياء المنطقة الشمالية بالقاهرة تتجمل لاستقبال أعياد الميلاد

استعدت أحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، لأعياد الميلاد الجديد بتزيين الشوارع والمرور على الاضاءة التجميلية والنظافة العامة، ونفذ حي الأميرية تحت إشراف رئيس الحي والمتابعة الميدانية، تجميل وتطوير ميدان عبد القادر الجيلاني استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد.كما نفذ حي الساحل تحت إشراف رئيس الحى والمتابعة الميدانية، حملة لنظافة وتجميل وتطوير ميدان المماليك، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد، كما تم تجميل وتطوير ميدان الخلفاوي.في سياق متصل نفذ حي روض الفرج تحت إشراف رئيس الحي والمتابعة الميدانية، تطوير وتجميل ميدان النافورة أمام مركز شباب روض الفرج ودوران شبرا.كما نفذ اليوم حي الزيتون دهان ورفع كفاءة شارع طومان باى أمام كنيسة السيدة العذراء، وكذلك دهان أرصفة ورفع كفاءة ميدان ابن سندر.