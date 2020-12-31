«الكهرباء» تكشف حجم الإنجازات في مجال الطاقة المتجددة خلال 2020

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن حجم القدرات المنتجة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، والتي تشمل الرياح والطاقة الشمسية، بلغت من طاقة الرياح 1385 ميجاوات، فيما يبقي الإنجار الأبرز ومن أهم مشروعات الطاقة الشمسية مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان، الذي حصل هذا العام على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 1456 ميجاوات، لأكبر محطة طاقة شمسية في العالم.وأضافت الوزارة، في تقرير حول أبرز ما تم تنفيذه في القطاع خلال عام 2020، أن حجم القدرات من الطاقة الشمسية 1631 ميجاوات، وذلك خلال عام 2020، إذ تم إضافة حوالي 26 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفولتية بكوم إمبو.وأوضحت أن هناك أيضًا محطات شمسية تم تنفيذها أعلى مباني الشركة القابضة والشركات التابعة، وتم خلال هذه الفترة تركيب عدد 12 محطة، بإجمالى قدرات 5700 كيلو وات، وبذلك يصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها 149 محطة، بإجمالي قدرات حوالي 9060 كيلووات.ولفتت إلى هناك أيضًا محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين وربطها على الشبكة بنظام التعريفة المميزة، حيث بلغ إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها 68 محطة، بإجمالى قدرات حوالى 18634 كيلووات، وقام بعض المشتركين في نظام التعريفة المميزة بتحويل التعاقد إلى نظام محصلة الاستهلاك(Net Metering).ونوهت بأن يوجد أيضًا محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين بنظام محصلة الاستهلاك (Net Metering): حيث تم خلال التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء، وتم تنفيذ عدد 159 محطة، بقدرة إجمالية حوالى 10070 كيلووات، وبذلك يصبح إجمالى عدد المحطات التى تم تركيبها 616 محطة بإجمالي قدرات 33846 كيلووات.