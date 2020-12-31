جهود «الهجرة» في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال 2020

وهنا يرصد "الدستور " حصاد عام مليء بالجهود والأنشطة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وإليكم أبرزها:



◄ مبادرة مراكب النجاة

◄ الزيارات المنزلية

◄ دورات تدريبية

◄ أفلام قصيرة

◄ منصة "بداية ديجيتال"

أخذت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم، وذلك منذ أن منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بعودتها في عام 2015، إلا أن عام 2020 يحمل طابعًا خاصًا بسبب التحدي الكبير الذي يواجهه العالم في الوقت الراهن وهو تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تم فرضه من إجراءات احترازية ووقائية في كل الدول قد أدت إلى حدوث عدد من التداعيات بذلت الوزارة العديد من الجهود والمساعي لاحتوائها.أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.ووضعت وزارة الهجرة استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.كما أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.كما تمت زيارة عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات لدعم أصحاب الحرف بها، وتم الاتفاق على الاستفادة من المصريين في الخارج الأكثر خبرة في تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع.وخلال الزيارات شاركت وزيرة الهجرة في افتتاح مركز تدريب وتأهيل الشباب بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الذي أنشأته وزارة القوى العاملة مع منظمة الهجرة الدولية بهدف تدريب الشباب.كما تم عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك تدريب وتأهيل وتثقيف أكثر من ١٠٠٠ شاب من الجنسين في 8 مراكز بمحافظة الغربية، بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الـ TVET، فضلا عن تقديم دورات توعية وتثقيف لعدد 45 من الميسرات في المدارس المجتمعية بمحافظات قنا، والأقصر، وأسيوط، ومرسى مطروح عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتستهدف 5000 أسرة بهذه المحافظات، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر ووزارة التربية والتعليم.وكذلك تم تصوير 5 أفلام قصيرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة سيتم إذاعتها، بجانب إطلاق صفحات بعنوان "المبادرة الرئاسية.. مراكب النجاة" على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت لما يزيد على ١٠ ملايين مستخدم ومتابع، مع إعداد مطبوعات عينية دعائية بإجمالي 5000 مطبوعة خاصة بالمبادرة.وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تم افتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يستهدف عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا، منوهة إلى أنه جار تجهيز مقر المركز وكافة برامج العمل والموقع الإلكتروني للمركز.واستمرارا لأعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وقعت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بروتوكول تعاون بين الوزارتين للاستفادة من جهود علماء وزارة الأوقاف في نشر التوعية الدينية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرا لها، وكذا بروتوكول تعاون بين الكنيسة المصرية والوزارة، في إطار المبادرة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.وأطلقت وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وستوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وستتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة.