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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صيادلة الإسكندرية» تتقدم ببلاغ ضد تطبيق إليكتروني لبيع الأدوية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:53 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، تقديم بلاغ ضد تطبيق إليكتروني بعد رصد مخالفاته ببيع الأدوية عبر الإنترنت في الإسكندرية.

وأكد أن البلاغ خاص بتطبيق «معاك».

كما تم غلق الصفحة الرئيسية ل «مزمن» المسماه (Mozmen Online Medical Store)، بعد الحصول على الاحكام الإبتدائية ضده والتواصل مع إدارة "فيس بوك" وقد تم التأكد من غلقها ومحاولتهم لعمل صفحة جديدة.

وأشار إلى أن النقابة العامة لصيادلة مصر تقدمت ببلاغ لمدير إدارة مكافحة المخدرات ضد 13 موقعا يقومون ببيع الأدوية عبر الإنترنت، مطالبة باتخاذ اللازم لضبط القائمين على هذه المواقع والتي تبيع الأدوية دون رقيب أو حسيب بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

وأوضحت النقابة أن هذه المواقع الإلكترونية والتي تم حصر بعضها هي (صيدليات غازي، تطبيق يداوي، صيدليتي، دليل الأدوية الشامل، الروشتية، علاجي، بالشفا، تسوق من الصيدلية، دواء، يداوي، مزمن، كارت وياك، فيزيتا).

وأكدت نقابة الصيادلة فى بلاغها أن هذه المواقع كيانات سرطانية يمكن أن تتخذ من المواقع الإلكترونية ستارا لترويج الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لشباب مصر ليقع فريسة للإدمان.

وشددت النقابة على أن الصيدليات المرخص لها من الجهة المختصة بوزارة الصحة هي المنفذ الشرعي الوحيد لصرف جميع الأدوية، وتخضع بالتالي لضوابط الرقابة من إدارة التفتيش الصيدلي.

الجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة سبق وتقدمت بعدة بلاغات للنائب العام وجهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الإنترنت ضد ال13 تطبيق السابق ذكرهم، وتأتي تلك الإجراءات في إطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيًا، حيث انها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.

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