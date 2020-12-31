حقيقة وفاة والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب

أكدت والدة اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب، أنها بصحة جيدة وأنها موجودة حاليًا في منزلها، مستنكرة ما يتردد عن وفاتها.وأشار والدة عبدالوهاب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنها ستقدم ببلاغ ضد الصفحة التي نشر شائعة وفاتها.وعن نجلها الراحل، قالت:«14 سنة مروا عليا وأنا ميته، خد دنيتي معاه لما مات»، لافتة إلى أن الجميع يسأل عنها ويطمئن عليها باستمرار.وانتشر خلال الساعات الماضية، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أخبار تُفيد بوفاة والدة الراحل محمد عبدالوهاب.