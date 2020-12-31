رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انفوجراف.. حصاد تنمية المهارات بالغربية: تدريب ٤٣١٢٩ موظفا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:50 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
حرص طارق رحمي محافظ الغربية على تدريب وتطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين في مختلف الإدارات، فتم تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التدريب ووضع لائحة جديدة له تتناسب مع استراتيجية المحافظة، ومصفوفات جديدة لتدريب العاملين بالديوان والمراكز التابعة له على التحول الرقمي واللغات وفنون الإدارة والتواصل وإدارة الوقت والأزمات، بهدف تزويدهم بالمعلومات والمهارات التي تؤدي إلى زيادة معدلات الأداء وتمكينهم من القدرة على استخدام التقنية الحديثة.

عقدت المحافظة دورات تدريبية للعاملين وفئات المجتمع في مركز التدريب بالديوان العام، كذلك مشاركة بعض العاملين في دورات لتنمية القدرات خارج المحافظة، فتم عقد ٢٥٤٥ نشاط تدريبي بالتنسيق بين مركز التدريب بديوان عام المحافظة ومديريات (الشباب والرياضة، الصحة، التربية والتعليم، التنظيم والإدارة، القوى العاملة، الثقافة والأوقاف) وكذلك المجلس القومي للمرأة وجهاز شئون البيئة، شارك بهم عدد (٤٣١٢٩) متدربا من العاملين.

وإيمانًا بدور الشباب، وأنهم مستقبل الدول والقوى التي تُحرِّك المجتمع، تم عقد دورات تدريبية مختلفة لهم حيث تلقى (٤٠) عضو من الفريق عدد (٢) دورة عن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقام الفريق بعمل فيديوهات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تلقي (٢٤) عضو من الفريق دورة إعداد القيادات الشبابية شباب يبني مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتم تدريب (٥٥) عضو من الفريق على ثلاث مراحل من برنامج إعداد القيادات الشبابية بإجمالي (٧٢) ساعة تدريبية تم تنفيذه على ثلاث مراحل، شملت تقديم محاضرات وورش عمل في (التخطيط الاستراتيجي - البرمجة اللغوية والعصبية - مهارات العرض - التفاوض والإقناع – مهارات الاتصال - لغة الجسد – كتابة المبادرات - إعداد دراسة الجدوى - مهارات القيادة - مهارات إدارة الوقت - مهارات العمل الجماعي وتكوين فرق العمل - صنع واتخاذ القرار - حل المشكلات وإدارة الأزمات - تحليل الشخصيات والتعامل معها - مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية - التفكير الإبداعي) وذلك من خلال متخصصين في التدريب من أساتذة الجامعة واستشاريين التدريب.


موضوعات متعلقة

الكنائس تحتفل برأس السنة بإجراءات مشددة.. اليوم

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

وصول الفرقاطة «الجلالة» قاعدة الإسكندرية وانضمامها للقوات البحرية

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تقرر تأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق

الأعلى للآثار: مصر عرفت الاحتفالات بالعام الجديد قبل آلاف السنين