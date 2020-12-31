انفوجراف.. حصاد تنمية المهارات بالغربية: تدريب ٤٣١٢٩ موظفا

حرص طارق رحمي محافظ الغربية على تدريب وتطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين في مختلف الإدارات، فتم تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التدريب ووضع لائحة جديدة له تتناسب مع استراتيجية المحافظة، ومصفوفات جديدة لتدريب العاملين بالديوان والمراكز التابعة له على التحول الرقمي واللغات وفنون الإدارة والتواصل وإدارة الوقت والأزمات، بهدف تزويدهم بالمعلومات والمهارات التي تؤدي إلى زيادة معدلات الأداء وتمكينهم من القدرة على استخدام التقنية الحديثة.عقدت المحافظة دورات تدريبية للعاملين وفئات المجتمع في مركز التدريب بالديوان العام، كذلك مشاركة بعض العاملين في دورات لتنمية القدرات خارج المحافظة، فتم عقد ٢٥٤٥ نشاط تدريبي بالتنسيق بين مركز التدريب بديوان عام المحافظة ومديريات (الشباب والرياضة، الصحة، التربية والتعليم، التنظيم والإدارة، القوى العاملة، الثقافة والأوقاف) وكذلك المجلس القومي للمرأة وجهاز شئون البيئة، شارك بهم عدد (٤٣١٢٩) متدربا من العاملين.وإيمانًا بدور الشباب، وأنهم مستقبل الدول والقوى التي تُحرِّك المجتمع، تم عقد دورات تدريبية مختلفة لهم حيث تلقى (٤٠) عضو من الفريق عدد (٢) دورة عن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقام الفريق بعمل فيديوهات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تلقي (٢٤) عضو من الفريق دورة إعداد القيادات الشبابية شباب يبني مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتم تدريب (٥٥) عضو من الفريق على ثلاث مراحل من برنامج إعداد القيادات الشبابية بإجمالي (٧٢) ساعة تدريبية تم تنفيذه على ثلاث مراحل، شملت تقديم محاضرات وورش عمل في (التخطيط الاستراتيجي - البرمجة اللغوية والعصبية - مهارات العرض - التفاوض والإقناع – مهارات الاتصال - لغة الجسد – كتابة المبادرات - إعداد دراسة الجدوى - مهارات القيادة - مهارات إدارة الوقت - مهارات العمل الجماعي وتكوين فرق العمل - صنع واتخاذ القرار - حل المشكلات وإدارة الأزمات - تحليل الشخصيات والتعامل معها - مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية - التفكير الإبداعي) وذلك من خلال متخصصين في التدريب من أساتذة الجامعة واستشاريين التدريب.