«رئيس العالمي للصوفية»: استبشروا بالخير في العام الجديد

قال الدكتور علاء أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، وشيخ الطريقة العزمية، إنه يجب على الشعب المصرى أن يستبشر خيرًا ونحن على أبواب العام الجديد 2021، وذلك حتى يرحل الوباء والبلاء المتمثل فى فيروس كورونا المستجد عنا، حيث أن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يوصى باستبشار الخير عند قدوم العام الجديد، وكان يقول اللهم أجعله عام خيرًا وبركة.وتابع رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، وشيخ الطريقة العزمية، أن الخوف الذي يعيشه الشعب المصرى من فيروس كورونا المستجد يجب أن يتبدد وذلك بالإلتزام بالتدابير الصحية والوقائية، لأنه أمام الخوف لن نبنى بلدنا أو وطننا، ولكن علينا الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية حتى يذهب الله هذا الوباء ويرفع البلاء عنا، وهذا عام جديد قادم فيجب علينا الاستبشار بالخير وأن ندعوا الله ونلجأ إليه لكى يقضى على هذا الفيروس إلى الأبد، فالمولى سبحانه وتعالى قادر على ذلك.وأضاف" أبو العزائم" أنه كان فى البداية لا يصدق بأن هناك فيروس كورونا المستجد، المستجد ولكن عندما أصيب بعض الأصدقاء والأحباء بهذا الفيروس، تيقنت تمام اليقين أن هذا الفيروس موجود ويجب علينا مواجهته باتخاذ التدابير اللازمة لذلك.