«الطرق والكباري»: توفير 350 ألف فرصة عمل خلال 2021

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن مشروعات الطرق والكباري ستوفر عدد ضخم من فرص العمال للشباب بطريقة مباشرة وغير مباشرة وذلك خلال عام ٢٠٢١.وأضاف "مصطفى"، في تصريحات ل"الدستور"، إن المشروع القومي للطرق إلى جانب أهميته في خلق مجتمعات عمرانية جديدة يوفر فرص عمل ضخمة للشباب، ومن المخطط أن يوفر ما يقرب من ٣٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك خلال عام ٢٠٢١.وأشار رئيس الهيئة إلى أن، المشروع القومي للطرق ومشروعات الطرق والكباري خلال عام ٢٠٢٠ وفرت ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أن كافة المشاريع التي تنفذها الهيئة بأيادي مصرية وتعمل بها الشركات الوطنية.