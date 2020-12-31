مؤتمرات ومبادرات ومواقف حاسمة.. حصاد أعمال «الهجرة» خلال 2020

وهنا يرصد "الدستور" حصاد عام مليء بالجهود والأنشطة في العديد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة.. إليكم أبرزها:

◄ مؤتمرات مصر تستطيع

- مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم:

- مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة:

◄ إحياء الجذور "نوستوس"

◄ التواصل مع الشباب المصريين بالخارج وربطهم بالوطن

- ملتقيات الشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث:

- برنامج "شباب مصر الدارسين بالخارج":

◄ مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية



- انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020

◄ زيارات خارجية وفعاليات دولية

- التواصل مع الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية:

◄ دعم حق مصر في مياه النيل وموقفها في قضية سد النهضة:

◄ شهر الحضارة المصرية في أونتاريو بكندا:

- فوز مصر برئاسة لجنة الأمم المتحدة للسياسات الاجتماعية والفقر عن إفريقيا:

أخذت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم، وذلك منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بعودتها في 2015 وحتى الآن، إلا أن عام 2020 يحمل طابعًا خاصًا بسبب التحدي الكبير الذي يواجهه العالم في الوقت الراهن وهو تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تم فرضه من إجراءات احترازية ووقائية في كل الدول قد أدت إلى حدوث عدد من التداعيات بذلت الوزارة العديد من الجهود والمساعي لاحتوائها.في إطار الإجراءات الاحترازية العالمية المتخذة لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، اجتمع ١٦ خبيرا مصريا بالخارج من خبراء "مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم" في أبريل 2020 عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"؛ لطرح عدد من الأفكار ومناقشة إمكانية تطبيقها؛ لدعم منظومة التعليم عن بُعد حرصا على سلامة أبنائنا الطلبة والدارسين، بعد أن تم تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وقام عدد من الأساتذة بالخارج بتدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.أعلنت وزيرة الهجرة في أواخر أكتوبر 2020 بدء التحضيرات لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، للاستفادة من جهود خبرائنا بالخارج في دعم توطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج ورجال الأعمال المصريين حول العالم على الاستثمار الصناعي داخل وطنهم الأم.وفي 21 نوفمبر، استضافت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، البارونة الدكتورة نعمت شفيق (مينوش شفيق) مديرة كلية لندن للاقتصاد، كمتحدث رئيسي في الاجتماع التحضيري الذي انعقد في إطار الإعداد لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والمقرر انطلاقه في ربيع عام 2021.وجاءت أبرز توصيات الندوة الحوارية الأولى لـ "مصر تستطيع بالصناعة" كالتالي:التركيز على القيمة المضافة المحلية للصناعة وتصديرها - تطبيق التحول الرقمي في قطاع الصناعة - توفير مظلة حماية مجتمعية - الاهتمام بالتعليم الفني، كما أعلنت وزيرة الهجرة أنه تقرر عمل جلسات نقاشية قادمة لإعداد قائمة مشروعات تكون جاهزة بحلول الإطلاق الرسمي للمؤتمر.وفي 5 ديسمبر تم عقد الندوة الحوارية الثانية بالتعاون بين وزارات الهجرة وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، وذلك ضمن سلسلة الندوات الاستباقية لمؤتمر"مصر تستطيع بالصناعة"، والتي استهدفت مناقشة مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بهذا المجال، وبمشاركة ثلاثة من أبرز الخبراء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية المتخصصين في مجال النسيج، وهم ا.د. محمد برهام خبير الهندسة النووية، وأ.د. أحمد الشافعي خبير الكيمياء العضوية، وأ.د عبد الفتاح صيام رئيس قسم المنسوجات بجامعة نورث كارولينا، لمشاركتهم في هذه الندوة بالإضافة إلى عدد من رجال الصناعة المصريين داخل مصر، وخرجت بعدة توصيات لدعم قطاع النسيج في مصر.في فبراير 2020، استقبلت وزيرة الهجرة رئيس الجمعية اليونانية المصرية بالقاهرة لبحث تنظيم المؤتمر العالمي الأول لخريجي مدرسة العبيدية اليونانية ووافقت على رعاية الفعاليات المؤتمر معربة عن سعادتها بعودة خريجي المدرسة العبيدية لمصر.وفي مارس 2020، زارت وزيرة الهجرة كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلانة، التي تأسست عام 1914 بمنطقة رمسيس وسط القاهرة، بمشاركة 50 من السيدات اللاتي شاركن بالدورة الخامسة والثلاثين لمنتدى المرأة الاقتصادي مصر 2020، كما قدمت الوزيرة الشكر للسيدة "إيكاتيريني سوفيانو بيليفاندي"، سيدة الأعمال اليونانية التي ساهمت في تكاليف ترميم الكنيسة، والتي كانت قد ولدت وعاشت في مصر وطنها الثاني، وقدمت لها الكثير مثلما قدمت لوطنها الأول اليونان.وفي أبريل 2020، تلقت السفيرة نبيلة مكرم رغبة الجاليتين اليونانية والأرمينية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقاموا بالفعل بالتبرع لحساب صندوق "تحيا مصر" لمواجهة الأزمات والكوارث.وفي يوليو 2020، عقدت وزيرة الهجرة جلسة حوارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع أطباء من مصر واليونان وقبرص وأطباء آخرين من المصريين المهاجرين، لتبادل الخبرات حول التحديات التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وكانت الجلسة بمشاركة كوستاس فلاسيس نائب وزير الخارجية اليوناني، فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي لشئون المغتربين القبارصة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الدول الثلاث ضمن مبادرة "إحياء الجذور- نوستوس".في يناير ومارس 2020، انطلق الملتقيان التاسع عشر والعشرين لشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيل الثاني والثالث لوفدين من أستراليا وكندا، وذلك بالتعاون مع عدة وزارات كالدفاع والداخلية والشباب والبيئة والسياحة والآثار على النحو التالي:1) بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.. وزارة الهجرة نظمت عدة دورات في الأمن القومي لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج.2) نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارتي الهجرة والشباب، زيارات ميدانية لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بالخارج، إلى كل من بانوراما 6 أكتوبروالكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة، من أجل تعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد القوات المسلحة وتعريفهم بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها.3) بالتعاون مع وزارة الداخلية، نظمت وزارة الهجرة زيارة لهؤلاء الشباب إلى أكاديمية الشرطة للاطلاع على جهود رجال الأمن ودورهم البطولي في الحفاظ على الأمن الداخلي للدولة المصرية وحماية المواطنين.4) نظمت وزارة الهجرة زيارة لوفد شبابي من المصريين بالخارج إلى مشروع طريق ومنتجع الجلالة، لمتابعة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة تضمنت جولة في زيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومنطقة الأبراج والمنطقة السكنية.5) نظَّمت وزارة الهجرة زيارة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج إلى مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة وخان الخليلي، وتضمنت الزيارة جولة موسعة بكل من مسجد عمرو بن العاص، بالإضافة لمجموعة من الكنائس والأديرة أبرزها الكنيسة المعلقة.6) نظمت الوزارة عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي البطولي "الممر" بالتعاون مع الدفاع الشعبي، للشباب أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، فضلا عن الاتفاق على ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك ترجمة الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل البطولي "الاختيار" إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ونشره على منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة ومتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بمعركة بطولية كبيرة ضد الإرهاب.7) نظّمت الوزارة لهذه الوفود الشبابية زيارة إلى المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة وأهرامات الجيزة وأبو الهول وكذلك إلى الأقصر وأسوان وإلى محمية وادي الريان بالفيوم، وذلك بالتعاون مع وزارتي السياحة والبيئة.8) نظمت الوزارة لهؤلاء الشباب زيارة إلى مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للاطلاع على المنتجات المختلفة والمصنوعة بأيادي شابة مصرية.9) في يوليو 2020، شاركت وزيرة الهجرة في اللقاء التفاعلي للمعسكر الرابع والمخصص للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، من بينهم 20 مشتركًا ومشتركة من أبناء المصريين بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، في إطار التعاون بين الوزارة وشركة "ويل سبرينج"، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا، حيث تتضمن هذا المعسكر على مدار 3 أيام العديد من الأنشطة التفاعلية والتنافسية التي شارك فيها أبنائنا لتعزيز وتقوية الثقافة المصرية، فضلًا عن المحاضرات التي من شأنها زيادة الولاء والانتماء إلى وطنهم الأم.في إطار الحرص الدائم من وزارة الهجرة على مد جسور التواصل بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، كانت الوزارة قد أطلقت في يونيو 2020 أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"؛ من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها، وفي أواخر أغسطس 2020، بدأت وزارة الهجرة في تنظيم عدة زيارات هامة ومحورية لوفد شباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية، حيث التقوا شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني، ووزارتيّ الري والاتصالات والمجلس القومي للمرأة، وأيضًا متحف القوات الجوية وقصر البارون ومدينة الجلالة والجامعة الواقعة هناك، والمطار الحربي ومشروع روضة السيدة زينب وحي الأسمرات والعاصمة الإدارية الجديدة وقصر عابدين ومحمية وادي دجلة ومنطقة آثار سقارة ومدينة الإنتاج الإعلامي، كما تم توفير فرص تدريب للطلاب الدارسين بالخارج في عدد من الوزارات وخلال فترة إجازاتهم في مصر، من بينها وزارات الهجرة والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة.شهدت مصر في منتصف أغسطس 2020 انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في نسخته الجديدة، دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جموع المصريين في الخارج بالمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، كما تشكلت غرفة عمليات من فريق وزارة الهجرة لتلقي كافة أسئلة واستفسارات الناخبين المصريين بالخارج على مدار يومي التصويت، بالإضافة إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، أكتوبر 2020، حيث تم التصويت بالبريد السريع، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.في فبراير 2020، قامت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بزيارة ولايات الغرب والوسط الأمريكية "شيكاجو وميتشجان" والتقت عددًا كبيرًا من رموز الجالية المصرية هناك، وعقدت حوارًا مفتوحًا معهم حول التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والنهضة الكبيرة التي تشهدها في كافة المجالات، فضلا عن الاتفاق على عمل برنامج زيارات لأبنائهم الشباب إلى مصر حتى يتعرفوا عن قرب على ما يجري على أرض وطنهم.- في مايو 2020، شاركت وزيرة الهجرة في الفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان ECN بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدعم مرضى السرطان في مصر خاصة الأطفال، وألقت كلمة عبر تطبيق Zoom على الإنترنت بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًا.- في يونيو 2020، أجرت وزيرة الهجرة حوارًا مفتوحًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع عدد من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مشاركتها بالحدث الذي نظمته المؤسسة المصرية الأمريكية التي تم تأسيسها عام 1984 بهدف خدمة المصريين المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية، للحفاظ على التقاليد الثقافية المصرية من خلال الحفاظ على التواصل الدائم فيما بينهم، وتكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية وتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن، ولوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين إلى الخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة.- في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعم قضايا الدولة المصرية والترويج لها خارجيًا وسط أبنائها، أصدرت الوزارة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "النيل حياتنا" بعدة لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية فضلًا عن اللغة الأمهرية التي يتحدث بها الشعب الإثيوبي واللغة السواحيلية لغة عدد كبير من شعوب القارة الأفريقية.- في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من القوى الناعمة للمصريين بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، فقد كان هناك تحرك هام من أجل دعم حق مصر في مياه النيل على إثر المفاوضات مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة، ففي إطار التحرك الشعبي لحماية الأمن المائي المصري، نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لوقفة أمام البيت الأبيض في واشنطن والبنك الدولي للتأكيد على الحق المصري والتنديد بالموقف الإثيوبي المتعنت تجاه ملف مياه النيل الذي يمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري، وهي الوقفة التي كان لها صدى بارزًا في الكثير من الوسائل الإعلامية.- كما شارك عدد من الأشقاء الأفارقة من إثيوبيا وكينيا في وقفة المصريين أمام البيت الأبيض والبنك الدولي؛ تعبيرًا عن تأييدهم للموقف المصري، وتأكيدًا على ضرورة تحقيق السلام ومراعاة المصالح المشتركة بين الشعوب دون الانسياق خلف من يؤجج الفتن ويستفيد من الأزمات، فضلا عن استخدام وزارة الهجرة العديد من النماذج الإلكترونية لحشد أصوات المصريين بالخارج لدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة، ومنها التصويت عبر المنصة الدولية البارزة Change، كما عمل رموز الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية على التواصل مع المصريين حول العالم؛ لإعداد خطاب موحد بهدف إيصاله إلى الكونجرس الأمريكي، لدعم الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة.- في يوليو 2020، احتفت الوزارة بمرور عام على رفع العلم المصري لأول مرة في برلمان أونتاريو بكندا، في إطار إحياء شهر الحضارة المصرية بكندا، والذي تم إقراره من قبل برلمان أونتاريو في يوليو 2019 كثمرة لجهود الجالية المصرية بكندا وعلى رأسهم النائب شريف سبعاوي، عضو البرلمان الإقليمي بالمقاطعة، لنشر الثقافة والفنون المصرية المتعددة، والتعريف بمقدرات مصر الثقافية الكبيرة والممتدة عبر العصور، ويعد فرصة للترويج السياحي والثقافي للدولة المصرية بمقوماتها، أقيمت فعاليات هذا العام افتراضيًا كورونا.في نوفمبر من العام 2019، أُجريت انتخابات بين الدول الأفريقية الأعضاء بالأمم المتحدة، فازت مصر خلالها برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة إفريقيا، والتى تعد الهجرة أحد أهم محاورها بالإضافة إلى القضاء على الفقر وكذلك الحد من عدم تكافؤ الفرص بالقارة الإفريقية، لمدة عامين 2020 – 2021، بمشاركة الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، لتصبح هذه المرة هي المرة الثالثة على التوالي لفوز مصر بهذا المقعد، منذ إنشاء اللجنة عام 1979.