رئيس هيئة نظافة القاهرة يجري جولة مفاجئة على حي شرق مدينة نصر

استعدت هيئة نظافة القاهرة لاحتفالات رأس السنة بالمرور على النظافة بالميادين العامة والشوارع المحورية.وأجرى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة القاهرة، جوله ميدانية مفاجئة على حي شرق مدينة نصر بمناطق صقر قريش والسويسيرى في جميع الشوارع الداخلية وطلب من المركزية للنظافة سرعة رفع مخلفات وتجريد الأتربة لجميع المنطقة والقضاء على بؤر القمامة الموجودة.كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة أعمال تطوير حديقه الطفل بمدينة نصر التي تقوم بها الهيئة لرفع كفاءتها على مستوى الحديقة بالكامل وأمر بسرعة تقليم النخل والأشجار والبدء في دهان الأشجار على أسوار الحديقة، وأثنى على الجميع وطلب منهم سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال.تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بأهمية مراجعة الشوارع والاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد الجديد واحتفالات رأس السنة.