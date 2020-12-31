الاختيار في يد ولي الأمر.. ماذا يتناول مؤتمر وزير التعليم اليوم؟

يستعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد مؤتمر صحفي في الثالثة عصر اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل إجراءات الامتحانات في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا.وكشف مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الدستور»، أنه من المتوقع أن يعلن «شوقي» كافة القرارات وتناول إجراءات الامتحانات، من خلال فيديو بث مباشر.وأضافت المصادر، أن وزير التعليمن سيعلن عن طرق بديلة لمن يرغب في عدم دخول الامتحانات بسبب فيروس كورونا، أيضا حلول ومقترحات يختار ولي الأمر والطالب من بينها وفقًا لما يناسبهم.وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس لشرح كيفية استكمال المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة.