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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: التحقيقات الأولية تؤكد قيام مليشيا الحوثي باستهداف مطار عدن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:44 م
مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي
أمينة ذكى
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قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الخميس، إن المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام مليشيات الحوثي باستهداف مطار عدن، وفقا لسكاي نيوز.

وتابع أن الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل على إعادة الاستقرار غداة الهجوم على مطار عدن.

وأضاف: تم رصد إطلاق لصواريخ من مناطق الحوثيين تجاه مطار عدن.

وسقط عدد من القتلى والجرحى إثر وقوع انفجارات في مطار عدن، أمس الأربعاء، لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مشيرا إلى ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري لمواجهة ميليشيات الحوثي.

وصدر قرار جمهوري في 18 ديسمبر الجاري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

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