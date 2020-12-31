طفل يدفع حياته ثمنًا لـ«سباق» على الطريق وإصابة آخرين في الغربية

لقى طفل مصرعه فيما أصيب آخرين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل بطريق القرشية ميت يزيد بمركز السنطة فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.بداية الواقعة بتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغرببة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ الأهالي، بوقوع حادث تصادم نقل وتروسيكل أدى لوفاة طفل واصابة آخرين.وتواصلت التحريات إلى أن الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء سباق سائق نقل مع تروسيكل هو ما أدى إلى الواقعة.تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.