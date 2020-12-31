تلقي 122 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة حتى أمس الأربعاء، بلغ عددها 122 ألف و402 طلبًا.و أوضح محافظ بني سويف، أن اليوم الخميس، هو آخر موعد لتلقى الطلبات، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح 31 ديسمبر 2020، وأنه لن يُمد العمل بالقانون فترات أخرى، لافتا إلى أن التسهيلات التي قدمتها المحافظة أمام المواطنين، وتم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المقدم بشأنها طلبات تصالح.وأشار المحافظ إلى توجيهاته لمسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، لتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين صباحية ومسائية، وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية لهونوه المحافظ عن تكليفاته للقائمين على ملف تلقى طبات التصالح باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.