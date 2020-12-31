رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تلقي 122 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:43 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة حتى أمس الأربعاء، بلغ عددها 122 ألف و402 طلبًا.

و أوضح محافظ بني سويف، أن اليوم الخميس، هو آخر موعد لتلقى الطلبات، وذلك تنفيذا لتوجيهات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء، والتي تضمنت التأكيد على أن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح 31 ديسمبر 2020، وأنه لن يُمد العمل بالقانون فترات أخرى، لافتا إلى أن التسهيلات التي قدمتها المحافظة أمام المواطنين، وتم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المقدم بشأنها طلبات تصالح.

وأشار المحافظ إلى توجيهاته لمسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، لتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين صباحية ومسائية، وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له

ونوه المحافظ عن تكليفاته للقائمين على ملف تلقى طبات التصالح باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

موضوعات متعلقة

الحكومة تقرر تأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

وصول الفرقاطة «الجلالة» قاعدة الإسكندرية وانضمامها للقوات البحرية

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تقرر تأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق

الأعلى للآثار: مصر عرفت الاحتفالات بالعام الجديد قبل آلاف السنين