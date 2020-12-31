«الزراعة» تعلن تمديد الاعتماد الدولي للمعمل المركزي للمبيدات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تمديد الاعتماد الممنوح للمعمل المركزي للمبيدات من المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك)، وذلك في إطار دعم وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.وقال الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن ذلك التمديد يصبح مجال الاعتماد في تقدير متبقيات المبيدات في الأغذية لأكثر من ٥٠٠ مركب وأيضا تقدير السموم الفطرية (الافلاتوكسين) في الحبوب والمكسرات ومشتقاتها، وذلك وفقا لمتطلبات الموصفه الدولية ISOIEC 17025:2017.واهتمت الوزارة بتجديد الاعتماد بهدف زيادة الخدمات المقدمة للمصدرين، وكذلك التحاليل الواردة للغذاء الوارد.