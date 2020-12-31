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حوادث

تجديد حبس «نشالة الهواتف» في شبرا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:52 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا، تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة هواتف المواطنين، وأقرت بارتكابها 5 وقائع سرقات بذات الأسلوب بدائرة القسم.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة شبرا من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بسوق الخواجات الكائن بشارع أحمد بدوي بدائرة القسم مفادها قيام إحدى السيدات بعرض هاتفين محمولين للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها تدعى "أ ع"، 35 سنة، ربة منزل والسابق اتهامها في 8 قضايا آخرهم 1012 لسنة 2020م أول الرمل-الإسكندرية "نشل" والمطلوب التنفيذ عليها في 2 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس سنتين وبحوزتها هاتفان محمولان ماركة (ريدمي، هواوي، 600 جنيه وجميعهم مجهولي المصدر).

بمناقشتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقرت بارتكابها 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأقرت بأن المضبوطات حوزتها من متحصلات تلك الوقائع وإنفاقها باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحق للمحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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