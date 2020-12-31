تجديد حبس «نشالة الهواتف» في شبرا
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:52 م
حسام التمساحطباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا، تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة هواتف المواطنين، وأقرت بارتكابها 5 وقائع سرقات بذات الأسلوب بدائرة القسم.
كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة شبرا من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بسوق الخواجات الكائن بشارع أحمد بدوي بدائرة القسم مفادها قيام إحدى السيدات بعرض هاتفين محمولين للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها تدعى "أ ع"، 35 سنة، ربة منزل والسابق اتهامها في 8 قضايا آخرهم 1012 لسنة 2020م أول الرمل-الإسكندرية "نشل" والمطلوب التنفيذ عليها في 2 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس سنتين وبحوزتها هاتفان محمولان ماركة (ريدمي، هواوي، 600 جنيه وجميعهم مجهولي المصدر).
بمناقشتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقرت بارتكابها 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وأقرت بأن المضبوطات حوزتها من متحصلات تلك الوقائع وإنفاقها باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحق للمحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة شبرا من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بسوق الخواجات الكائن بشارع أحمد بدوي بدائرة القسم مفادها قيام إحدى السيدات بعرض هاتفين محمولين للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها تدعى "أ ع"، 35 سنة، ربة منزل والسابق اتهامها في 8 قضايا آخرهم 1012 لسنة 2020م أول الرمل-الإسكندرية "نشل" والمطلوب التنفيذ عليها في 2 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس سنتين وبحوزتها هاتفان محمولان ماركة (ريدمي، هواوي، 600 جنيه وجميعهم مجهولي المصدر).
بمناقشتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقرت بارتكابها 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وأقرت بأن المضبوطات حوزتها من متحصلات تلك الوقائع وإنفاقها باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحق للمحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.