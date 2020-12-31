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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: «واصل» و«المنصة الإلكترونية» أبرز الخطوات نحو التحول الرقمي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:38 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة قامت بتطبيق برنامج القراءة الموحد على مستوى شركات التوزيع لضبط فواتير الكهرباء للعدادات التقليدية، وإطلاق تطبيقات شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال التليفونات المحمولة.

جاء ذلك خلال تقريرًا خاص أصدرته وزارة الكهرباء حول أبرز ما تم تنفيذه فى القطاع خلال عام 2020.

وأوضحت "الكهرباء" أنه من أهم الخدمات التي أطلقتها وزارة الكهرباء هذا العام تطبيق "واصل" الذي يقدم خدماته للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق استخدام لغة الإشارة حيث يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

ومن الخدمات التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضا "المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء" والتي تم إطلاقها في الأول من يوليو 2020.

وتقدم المنصة الإلكترونية 17 خدمة متنوعة، تم تفعيل منها خدمة التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية وجاري العمل الآن لتفعيل باقي الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لخدمة التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، فقد تلقت المنصة حتى الآن، أكثر من مليون طلب لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.3 مليون وحدة شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 مع استمرارها فى إستكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.

كما تستقبل المنصة منذ إطلاقها 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة بالإضافة إلى عدد كبير من الاستفسارات يتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

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