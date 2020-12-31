وكيل تعليم القاهرة يهنئ العاملين والطلبة بالعام الميلادي الجديد

تقدم محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير المديرية، بخالص التهاني القلبية للقيادات وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والطلبة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021.وقدم وكيل تعليم القاهرة خالص التهاني لشركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد،كما تمني للجميع عاما جديد ا سعيدا وأن يحفظ الله مصر وشعبها وجيشها من الوباء والبلاء.كان تقدم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتهنئة للمواطنين بالعام الميلادي الجديد 2021 متمنيا الاذدهار والتنمية لمصر، داعيا الله بحفظ مصر من كل سوء ومكروه.