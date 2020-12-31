ضبط موظف تأمينات اختلس أموال الشركة في العاشر

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف بشركة تأمينات اختلس أموال الشركة بالعاشر من رمضان.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محامى بإحدى شركات التأمين على الحياة، بقيام موظف سابق بالشركة المشار إليها، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية بالاستيلاء على أموال الشركة جهة عمله دون وجه حق.أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام المتحرى عنه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى فى الاستيلاء على أموال الشركة المشار إليها بأنه قام بإستخراج كارت صرف الراتب الشهرى من إحدى البنوك باسم أحد العاملين السابقين بالشركة واستلامه وتفعيله دون علم مسئولى الشركة، وقام بطلب وصرف سلف مالية بأسماء بعض العاملين السابقين بالشركة وتحويلها لكارت الراتب المستخرج بمعرفته والاستيلاء عليها لنفسه.كما أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.